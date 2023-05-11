Elazığ Emlakçılar Odası Başkanı Albayrak: "Yıkılan binalar yapıldıktan sonra kira fiyatları düşecektir"

Elazığ Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Albayrak, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Elazığ'da yıkılan binaların yeniden yapılmasının ardından kira fiyatlarının düşeceğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 ilde binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Yaşanan felaketin ardından özellikle Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'dan Elazığ'a akın eden depremzedelerle birlikte kentte kiralık daire kalmadı. Güvenirliği nedeni ile depremzedeler özellikle devlet tarafından yapılan TOKİ konutlarını tercih etmesinin ardından kalan evlere de fahiş kira fiyatları belirtilmesi vatandaşları düşündürmeye başladı. Elazığ konut sıkıntısı yaşadıklarını aktaran Elazığ Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Albayrak, artan kira fiyatlarının depremin ardından yıkılan binaların tekrardan yapılmasıyla birlikte düşeceğini söyledi.

Elazığ dahil 11 ilde büyük bir deprem atlattıklarını belirten Elazığ Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Albayrak, “Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin kalanlarımıza da sağlık versin. Depremin ardından yıkılan ve boşaltılan binalarımız çok oldu. Bunların biran önce yapılması gerekiyor ki ev fiyatları ve kira fiyatları düşsün. Çünkü kiralık daire olmayınca fiyatlar da yüksek oluyor. Binalar yapıldıktan sonra kira fiyatlarının tekrardan düşeceğine inanıyoruz. Elazığ'da depremin hemen ardından 6 bine yakın bina yıkıldı. Yıkılan binaların sahipleri dışarı da kaldı. Ev bulanlar taşındılar bulamayanlar da akrabalarının evlerine sığındı. Bizim tek isteğimiz yıkılan binaların yenilerinin yapılmasıdır. Bunlar gerçekleştikten sonra da fiyatların düşeceğine inanıyoruz. Bina olmamasından dolayı kira fiyatları yükseliyor. Bu dünyada o şekilde. İnşallah en kısa zamanda fiyatlar düşecektir” ifadelerini kullandı.