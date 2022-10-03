Elazığ, eskrimde ilk derecelerini aldı

Adıyaman'da yapılan Açık Epe Turnuvası'nda Elazığ Eskrim Takımı, 6 madalya aldı.

1-2 Ekim tarihlerinde Adıyaman'da düzenlenen U10/U12/U14 Açık Epe Turnuvası'na 7 isimle katılan Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Eskrim sporcuları 6 madalya aldı. Turnuvaya toplamda 63 erkek, 50 kız olmak üzere 113 sporcu katıldı. Elazığ adına derecelerde U10 Kız kategorisinde Defne Zeynep Sadak 1'inci, U10 Erkek kategorisinde Ahmet Efe Sadak 3'üncü, Mustafa Bukra Demir 5'inci Taylan Emir Mutaf 8'inci, U12 Erkekler kategorisinde Eyyüp Eymen Kaya 2'inci, U14 Kız kategorisinde ise Esile Canan Demir 3'üncü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Elazığ'da ilk branşımız ve ilk sporcularımızdan ilk derecelerimizi aldık. Şehrimizde evveli olmayan ama geleceği olan branşımız. Eskrim antrenörümüzün il müdürlüğümüzde göreve başlamasıyla birlikte hızlı bir şekilde kapalı olimpik yüzme havuzumuzda salon oluşturarak tefrişatı ile birlikte antrenmanlara başlamıştık. Bugün de ilk resmi müsabakasında derecelerini aldılar. Yeni ama alışılmışın dışında farklı bir branş" ifadelerini kullandı.