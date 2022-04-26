Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde anjiyografi yöntemi ile tıkalı damar açıldı

Ağustos 2018 tarihinde hasta kabulüne başlayan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, deneyimli sağlık personeli, 5 yıldızlı otel konforundaki donanımı ve sağlık alanındaki son teknolojiye sahip cihazlarıyla dünya standartlarındaki hizmetlerine devam ediyor. Bölgenin sağlık merkezi konumunda olan Fethi Sekin Şehir Hastanesinde, il genelinde ve çevre illerden kalp krizi tanısıyla gelen vatandaşlar, el bileği ve avuç içi anjiyografi ile tıkalı damarları stent takılarak açıldı.

Operasyonu gerçekleştiren kardiyoloji uzmanı Op. Dr. Çetin Mirzaoğlu, "El bileği ve avuç içi anjiyo işlemi, herhangi bir yaralanma ya da kaza sonrasında kolunda travma oluşan kişiler ile diyalize giren hastalar dışında herkese uygulanabilir. El bileği ve avuç içi anjiyografinin kasık damarından uygulanan anjiyografiye oranla temel üstünlüğü, operasyon riskinin azaltılması ve hasta konforudur. Bu hastalar tuvalet ihtiyaçlarını kendileri giderebilir ve kasık anjiyosunda olduğu gibi 6 saat yatağa bağlı kalmak zorunda değiller” dedi.