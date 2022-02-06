Elazığ Gençlik Merkezi, 2. Lig yolunda

Ankara Kahramankazan'da yapılan Bocce Raffa 3. Lig karşılaşmaları sonunda Elazığ Gençlik Merkezi Spor Kulübü, 2. Lig'e yükselme maçlarına çıkmaya hak kazandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yapılan ve Elazığ'ın iki takımla yer aldığı 3. Lig Bocce Raffa karşılaşmaları sonucunda Elazığ Gençlik Merkezi Spor Kulübü, 2. Lig maçlarına çıkmaya hak kazandı. 23 - 27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2. Lig karşılaşmalarında Elazığ ekibini birbirinden güçlü rakipler bekliyor.

Kulüp başarısına dair açıklamalarda bulunan Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “2. Lig'de başta şehrimiz olmak üzere bizleri temsil eden üçüncü takımımız bocce takımımız oldu. Bizler için büyük sevinç. Sporcularımız yaklaşık bir aydır Ankara'da ciddi emek ve gayret sarf ediyor. Nihayetinde güzel haberlerini alıyoruz. Takımımız 14 kulüp ve 42 sporcunun yer aldığı ligde üçüncü olarak artık 2. Lig'de. Kız ve erkek hentbol takımlarımızın yanı sıra 2. Lig'de bocce takımımız da mücadelesini sürdürecektir. Temennimiz takımımızın Süper Lig'de mücadele etmesidir" dedi.