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Elazığ Gençlikspor ilk galibiyetini aldı

Hentbol Kadınlar 2.

Lig G Grubu'nda mücadele eden Elazığ Gençlikspor, ilk galibiyetini Gaziantep deplasmanından 25-24'lük skorla aldı


Türkiye Lig G Grubu'nda Elazığ'ı temsil eden Elazığ Gençlikspor, sezonun ilk 2 puanını Gaziantep deplasmanından aldı. 2. hafta maçında Gaziantep Hentbol'a konuk olan Elazığ Gençlikspor, rakibini 25-24 yenerek ilk galibiyetini aldı.


Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Takımlarımızın en önemli özellikleri hem kız hem erkek hentbol takımlarımızın 2.ligde mücadele ediyor olması hem de takımlarımızın tamamının Elazığ'ın öz evlatlarından kurulu olması. Ben Gaziantep'ten galibiyetle dönen takımımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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