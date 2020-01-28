Elazığ genelinde deprem anı böyle görüntülendi

Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem anı kent merkezinde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem anı kent merkezinde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Geçtiğimiz Cuma akşamı yaşanan depremde Elazığ'da 37, Malatya'da ise 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti. Kent merkezinde İl Emniyet Müdürlüğü'nün kameralarına deprem anı ve vatandaşların yaşadığı panik yansıdı.
Vatandaşların o anda kaçışmasının yanı sıra ortaya çıkan toz bulutu da görüntülere yansıdı.