Elazığ GSB, küçük kalpleri güldürmeye çalışıyor

Gençlik Merkezi liderleri, sosyal uyum ekibi ve gönüllüleri bir araya gelerek Elazığ GSB Yurtlarında kalan depremzede çocuklarla her gün başka bir aktivite yaparak çocukları yalnız bırakmıyor. İzzetpaşa Öğrenci Yurdunda kalan çocuklarla sinema günü düzenleyen Gençlik Merkezi çalışanları hem eğlendiler hem de eğlendirdiler.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Gençlik Merkezi çalışanlarımız bir araya gelerek her gün çeşitli aktiviteler yapıyor çocukların gönlü fethedip moral veriyor. Bu seferde sinema günü programı düzenleyerek çocuklarla kaliteli vakitler geçiren çalışanlarımız bu ince düşünceleri ile adeta kalpleri ısıtıyor. Programda emeği geçen tüm çalışanlarımıza yürekten teşekkür ederek tebrik ediyoruz ” denildi.