Elazığ GSB, stadyumları maça yetiştirmeye çalışıyor

Elazığ'da pazar günü oynanacak olan maçlar için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli gece yarısı çalışmalarına hız verdi.

Elazığ'da etkili olan yoğun kar yağışı futbol müsabakalarını da etkiliyor. Elazığ Amatör Küme Futbol Liglerinde cumartesi ve pazar günü oynanması gereken maçlar ertelenirken, Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü oynanması planlanan TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig maçı için stadları hazır hale getirmek için gece yarısı mesaisi yaptı. Pazar günü Doğukent Stadında oynanması planlanan Entegre Solar Elazığspor - BC Group Ağrı 1970 Spor ile Gençlik Merkezi sentetik sahada oynanması planlanan Aksaray Gençlikspor - Malatya İdman Yurdu Bölgesel Amatör Lig maçı için ekipler tüm imkanlarını seferber etti. Sahaları ziyaret ederek çalışmaları yerinde gözlemleyen Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren de “İki gündür sahalarımızda kar küreyen personelimize de bir alkış” notunu sosyal medya hesabından paylaştı.