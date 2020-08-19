İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ GSİM'den stad açıklaması

Elazığspor ve Karakoçan FK’nın yeni sezonda iç saha maçlarını Doğukent Stadında oynayacağı bildirildi.

Elazığspor ve Karakoçan FK'nın yeni sezonda iç saha maçlarını Doğukent Stadında oynayacağı bildirildi.


Elazığspor ve Karakoçan FK'nın yeni sezonda iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak stad hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'na Gençlik Merkezi Sentetik Saha'yı göstermeleri üzerine Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konu hakkında açıklama yayımladı.


İki takımın maçlarını Doğukent Stadı'nda oynayacağı belirtilen açıklamada”İlimiz profesyonel takımlarından Elazığspor ve Karakoçan FK, 2020-2021 sezonunda maçlarını Doğukent Stadında oynayacaklardır. Yaklaştığımız sezon öncesi profesyonel takımlarımız oynayacağı stadı bildirmek zorunda olduğundan Doğukent Stadının Türkiye Futbol Federasyonu ve Spor Güvenlikten alacakları yasal izinlerin prosedür işlemleri devam ettiğinden dolayı iki takımımız Gençlik Merkezi Sahasını göstermişlerdir. Fakat Doğukent'te tamamlanan stadın ardından yasal izinlerin Türkiye Futbol Federasyonu ve Spor Güvenlikten alındıktan sonra 2020-2021 futbol sezonunda müsabakaların Doğukent Stadında oynanacaktır. Ayrıca İlimiz Amatör ve Bal Ligi takımları maçlarının da Gençlik Merkezi Sahası ve Bahçelievler Sahasında oynanacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.