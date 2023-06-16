Elazığ GSK, çeyrek finale yükseldi

Analig Voleybol Grup Müsabakaları'nda Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü, çeyrek finale yükseldi.

Tunceli'nin ev sahipliğinde düzenlenen Analig Voleybol Grup Müsabakaları'nda mücadele eden Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı grubunda takımlarını yenerek, çeyrek finale yükseldi. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; “Takımımızı tebrik ediyor, çeyrek final müsabakalarında başarılar diliyoruz” denildi.