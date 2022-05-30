Elazığ GSK'dan 4 sporcu U16 Milli Takımı'na çağrıldı

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Erkek Hentbol Takımı'ndan 4 sporcu, U16 Milli Takım kampına davet edildi.

Bu sezon Hentbol 2. Ligi'nde mücadele eden ve play-off oynama başarısı gösteren Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Erkek Hentbol Takımı'ndan, kaleci Eren Yılmaz, orta oyun kurucu Fatih Ahmet Demirtaş, sağ oyun kurucu Muhammet Çimen ve sol kanat Eyüp Kılıman milli takım kampına davet edildi.

Sporcularının milli takım kampına çağrılmalarının gurur verici olduğunu kaydeden Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, “Genç sporcularımızı tebrik ediyorum. Bildiğiniz üzere biz hentbol takımımızı on senelik aranın ardından tekrar aktif hale getirdik. Her bir sporcumuz bu şehrin çocukları transfer yapmadan mücadelemizi sürdürdük ve devam ettireceğiz. Hem erkekler de hem de kadınlarda play-off heyecanı yaşamıştık. İnşallah önümüzdeki sezon başarılı bir sezon olacak. Bu başarıların yanı sıra 4 sporcumuz U16 Milli Takım daveti aldı. Bizler için ayrıca gurur vesikasıdır. Yetenekli sporcularımız var. Tabii burada antrenörlerimizin de ciddi emekleri var. Milli takıma sporcu yetiştirecek düzeydeyiz. Temennim Gençlik ve Spor Kulübümüzden daha fazla sporcumuzun milli takım forması giymesidir" dedi.