Elazığ Havalimanı 7 ayda 385 bin yolcuya hizmet verdi

Elazığ Havalimanı'nda 7 aylık süreçte 385 bin 909 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Elazığ Havalimanı'nın 2022 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Elazığ Havalimanı'nda temmuz ayında iç hat yolcu trafiği 72 bin 117, dış hat yolcu trafiği 13 bin 384 oldu. Böylece temmuzda toplam 85 bin 501 yolcuya hizmet verildi.

Temmuz ayında, Elazığ Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 425, dış hatlarda 102 olmak üzere toplamda 527'ye ulaştı. Yük trafiği ise temmuz ayında toplamda bin 38 ton oldu.

7 aylık dönemde ise Elazığ Havalimanı'nda yolcu trafiği 385 bin 909, uçak trafiği 2 bin 582, yük trafiği 3 bin 817 ton olarak gerçekleşti.