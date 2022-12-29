İhlas Haber Ajansı

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Elazığ Havalimanı ikinci pisti hizmete açıldı

Elazığ Havalimanında yapımı tamamlanan yeni pist, Havalimanı Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışmalar sonucunda hizmete açıldı.


Çalışmalar çerçevesinde seyrüsefer cihazlarının tesisi, kalibrasyonu pist, taksi yolları ve ilave apron park yerlerinin aplikasyonu, boyanması ve diğer işaretleme çalışmalarının yapıldığını belirten yetkililer çalışmaların öngörülen süreden önce tamamlandığını aktardı.


Yeni pist yapımı esnasında havalimanı apronu da genişletilerek apronda bulunan park pozisyonlarının sayısı yediden on beşe çıkarıldı.

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