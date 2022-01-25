İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Elazığ HAYDİ ekibi sokak hayvanlarını unutmadı

Elazığ’da kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını HAYDİ ekipleri elleriyle besledi.

Elazığ'da kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını HAYDİ ekipleri elleriyle besledi.


Elazığ'da kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları polis ekipleri unutmadı. Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından sokak hayvanlarını beslemek amacıyla kent genelindeki kedi evleri, sokak aralarındaki uygun noktalar ile mahalle çevrelerinde bulunan boş arazilere mama bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.