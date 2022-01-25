Elazığ HAYDİ ekibi sokak hayvanlarını unutmadı

Elazığ'da kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını HAYDİ ekipleri elleriyle besledi.

Elazığ'da kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları polis ekipleri unutmadı. Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri tarafından sokak hayvanlarını beslemek amacıyla kent genelindeki kedi evleri, sokak aralarındaki uygun noktalar ile mahalle çevrelerinde bulunan boş arazilere mama bırakıldı.