Öğrencilere kitap okumayı sevdirerek okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla Elazığ Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Elazığ Her Yerde Okuyor' projesi, devam ediyor. Bu kapsamda Mehmet Koloğlu Lisesi öğrencileri tarafından bir etkinlik düzenlendi. Z Kütüphanede okuma etkinliği ile başlayan programda öğrencilerle bir araya gelen Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, kitap okuyan ve satranç oynayan öğrenciler ile bir süre sohbet etti. Etkinlik öğrenciler tarafından hazırlanan skeç ve müzik dinletisi ile son buldu.

Proje ile 1 milyon 325 bin kitap ve 113 milyon sayfa okunduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk, “Gerçekten de bu büyük bir rakam .Okumak özgürlüktür düşüncesiyle başlattığımız bu projeyi 2023 vizyonunu da kapsayacak şekilde başlattık. Okumanın önemli olduğunu biz sınıfları ve zenginleştirilmiş kütüphanemizi gezdiğimizde sizler söylediniz. Okumamızı geliştirdiğimizi anlamamızı geliştirdiğimizi ve daha farklı düşünceler geliştirdiğinizi sizler söylediniz. Buda bize bu yolda ilerlediğimizi doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Elazığ Her Yerde Okuyor projesi, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından en üst seviyede destekleniyor” dedi.

Bu zamana kadar yapılmış en önemli etkinliklerden biri olduğunu dile getiren 12'inci sınıf öğrencisi Aynur Buse Geçmez ise, “Çünkü insanlar okuyarak kendilerini ifade edebilirler. Kelimelerini geliştirirler ve kendileri yazarken daha güzel bir şekilde yazabilirler. Ancak etrafımızda gördüğümüz üzere çoğu insan kitap okumadığı için kendilerini ifade etmekte güçlük çekiyorlar. Bu etkinlik sayesinde artık küçük yaştan itibaren daha çok kitap okunacak ve insanlar kendilerini daha iyi ifade edeceklerdir. Her kelime bir soru her bir soruda bizim geleceğimiz demektir” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, Müdür Yardımcısı Yasin Karakaya, Şube Müdürleri Cemil Çiftci ve Ferhat Emre ile okul yönetici, öğretmen ve öğrenciler katıldı.