Elazığ Hipodromu'nda tıbbi aromatik bitki üretiminden ilk hasat yapıldı.

Elazığ Hipodromu'nda sezonun ilk yarışı yapıldı. Yarışlar, 11 ili etkisi altına alan ve on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem nedeniyle sade bir açılışla gerçekleşti. Bu yıl 49 yarışın gerçekleşeceği hipodromda, geçtiğimiz yıl ekimi yapılan tıbbı aromatik bitkiler açılışa katılan protokole ve vatandaşlara dağıtıldı. Sadece yarışların olmadığı hipodrom, mesire alanına, atla terapi merkezine ek olarak, tıbbi aromatik bitki üretimiyle de ön plana çıkmayı başardı.

Yapılan bu farklı çalışmayla ilgili değerlendirmede bulunan Elazığ Hipodrom Müdürü Mehmet Demirçelik, hipodrom yerleşkesinin büyük ve farklı konularda çalışma yapmaya müsait bir alan olduğunu söyledi. Demirçelik, "TJK'nin kamuya sağladığı katkı tüm çevrelerin malumu ama sadece ekonomik katkı ile sınırlı kalmak istemiyorduk. Bu nedenle, yerleşkemizi özellikle piknik yapıp temiz hava almak isteyenlerin istifadesine sunmaya devam ettik. Buna ek olarak atla terapi merkezimizin kapasitesini artırarak faaliyet vermeye devam ettik. Ayrıca at deneyimini yaşamak isteyen Elazığlılara bu deneyimi sağlamak adına etkinlikler düzenledik" dedi.

Yapılan bu çalışmalara ek olarak geçtiğimiz yıl, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bulunan İl Özel İdare bünyesinde faaliyet gösteren İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Merkezi ve Kulübü iş birliğiyle tıbbi aromatik bitki ekimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Demirçelik, "Elde ettiğimiz ilk mahsulü açılışımıza katılan misafirlerimize ve yarışseverlere dağıttık. İlk yıl olması nedeniyle sınırlı sayıda bir verim elde edebildik ama amacımızın güzelliğini anlatabildiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Öte yandan, bu bitkilerin ekimine Mayıs ayında devam edileceğini kaydeden Mehmet Demirçelik, "Projemizin bir amacı da piknik alanlarımıza gelen binlerce çocuğun bahçemizi ziyaret ederek döngüsel ekonomi bilincini geliştirmesi, ekolojik çevrenin korunması ve günümüzde gıda, kozmetik, boya, tekstil, ilaç, tarım gibi birçok alanda kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin tanınması ve tarımsal faaliyetlerin öğrenilmesini sağlamaktır" şeklinde konuştu.