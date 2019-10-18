Elazığ İl Genel Meclisi'nden Mehmetçiğe destek

İl Genel Meclisi, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatına katılan güvenlik güçlerine destek vermek amacıyla olağan üstü toplandı. Toplantıda, Meclis Başkanı ve meclis üyeleri tarafından verilen önerge görüşülerek desteklendi. Öte yandan üyelerin ortak kararıyla toplantının gelirinin Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağı bildirildi.

Türkiye'nin, bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük mücadele verdiğini belirten Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, “Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmemektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekatı oluşturmaktadır. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DEAŞ, PYD, YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkanı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır, silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru oluşturulmaya çalışılmaktadır. Milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımızı yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristler temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir" dedi.

Toplantı, dua okunması ve asker selamı verilmesi ile son buldu.