İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ İl Jandarma Komutanlığından örnek çalışma

Elazığ’da jandarma tarafından, Şanlıurfa’da bir köy okulundaki öğrencilere çeşitli hediyeler ile çocuk dergisi gönderildi.

Elazığ'da jandarma tarafından, Şanlıurfa'da bir köy okulundaki öğrencilere çeşitli hediyeler ile çocuk dergisi gönderildi.


İl jandarma Komutanlığı'nın yaptığı çalışma kapsamında , Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Gazlıkuyu ilköğretim Okulu belirlenerek hediye gönderdi.Jandarma Çocuk dergisi ve çeşitli hediyelerin olduğu paket kargoyla okula ulaştırıldı. Sınıf öğretmeni Feyza Konukman ile öğrenciler, gönderilen hediyelerin ellerine ulaşmasının ardından teşekkür etti.


Jandarmanın benzer etkinliklerini sürdüreceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.