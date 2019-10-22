Elazığ İl Jandarma Komutanlığından örnek çalışma

Elazığ'da jandarma tarafından, Şanlıurfa'da bir köy okulundaki öğrencilere çeşitli hediyeler ile çocuk dergisi gönderildi.

İl jandarma Komutanlığı'nın yaptığı çalışma kapsamında , Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Gazlıkuyu ilköğretim Okulu belirlenerek hediye gönderdi.Jandarma Çocuk dergisi ve çeşitli hediyelerin olduğu paket kargoyla okula ulaştırıldı. Sınıf öğretmeni Feyza Konukman ile öğrenciler, gönderilen hediyelerin ellerine ulaşmasının ardından teşekkür etti.

Jandarmanın benzer etkinliklerini sürdüreceği belirtildi.