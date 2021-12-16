Elazığ İl Müftülüğü aralık ayı mutat toplantısı yapıldı

Elazığ İl Müftülüğü 2021 yılının aralık ayı mutat toplantısı, Kur'an kursu yöneticileri ve öğreticilerine yönelik olarak düzenlendi.

Düzenlenen toplantıya Elazığ Valisi Ömer Toraman, Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın, imam-hatip, müezzin kayyımlar, Kur'an kursu yöneticileri ve öğreticileri katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığının önemli bir hizmeti gerçekleştirdiğini ifade eden Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, "Diyanet İşleri Başkanlığının büyük şehirlerden, köylere, en ücra mezralarına kadar teşkilatlanmış büyük bir yapıdır. Sorumluluğu da mesuliyeti de o derece yüksektir. Öyle ki bu hizmet verilen kitlenin belli bir yaşı ve cinsiyeti yoktur. Hizmet alanı toplumun tüm kesimlerini kapsamaktadır. 4-6 yaş Kur'an kurslarından tutun ileri yaşlarda bir vesile ile Kur'an öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza kadar, Kur'an kurslarına, üniversiteler, KYK yurtları öğrenci burslarından birçok alanda hizmet vermektedir. Türkiye'mizin en köklü en itibar edilen başkanlığımızın yayın faaliyetleri de sağlam ve sahih bilginin sunulmasında büyük bir öneme sahiptir" dedi.

İl genelinde bin 354, merkezde ise 800 personel ile hizmet verdiklerini ifade eden Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın, "İl genelinde bin 354, merkezde ise 800 personel ile hizmet etmekteyiz, 24 Ocak depreminden sonra 80 camimizde ağır hasar oluştu ve ibadete kapatıldılar ancak bugün geldiğimiz noktada temeli atılmayan camimiz kalmadı" diye konuştu.

Deprem sonrası yıkılan birçok caminin yeniden ibadete açılması için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını aktaran Müftü Aydın, devlet ve millet iş birliği ile yaralarımızı sardığımız gibi camilerimizi de yeniden inşa edip vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için büyük bir heyecanla çalıştıklarını ifade etti.