Elazığ İl Özel İdare, 29 sayı fark yedi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Play-Off Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda Botaş Gelişim'le karşı karşıya gelen Elazığ İl Özel İdare, rakibine 72-43 mağlup oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Final maçları başladı. Botaş Gelişim'le eşleşen Elazığ İl Özel İdare, ilk maçına Ankara Spor Salonu'nda çıktı. Ev sahibi takımın baştan sona üstünlüğüyle geçilen maçta gülen taraf 72-43'lük skorla Botaş Gelişim oldu. Serinin ikinci maçı ise 16 Nisan Pazar günü Elazığ'da oynanacak. Seride durumu 2'ye getiren takım play-off yarı finallerine katılma hakkı elde edecek.