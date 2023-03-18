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Elazığ İl Özel İdare: 70 - İzmit Belediyespor: 67

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 26.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 26. haftasında Elazığ İl Özel İdare, evinde karşılaştığı maçta İzmit Belediyespor'u 70-67 yendi.


Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 26. haftasında Elazığ İl Özel İdare, İzmit Belediyespor'u ağırladı. İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan maça hızlı başlayan konuk takım, ilk periyodu 25-20 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili olan Kocaeli ekibi devreye 39-33 önde girmeyi başardı. Mücadelenin üçüncü periyodunda Elazığ İl Özel İdare farkı azaltmasına karşın bu periyotta konuk takımın 52-50 üstünlüğüyle geçildi. Mücadelenin son periyodunda oyuna ağırlığını koyan bordo-beyazlılar, salondan 70-67'lik galibiyetle ayrılmasını bildi.


Elazığ İl Özel İdarede 4 oyuncu çift hanelere ulaşırken, takımın en skorer ismi 17 sayı üreten İlknur Yıldızhan Çetin oldu. İzmit Belediyespor'da ise Gabriela Marginean'ın 17 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

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