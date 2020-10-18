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Elazığ İl Özel İdare, Aziz Akkaya ile anlaştı

B.

Elazığ İl Özel İdare'de başantrenörlük görevine Aziz Akkaya getirildi.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare'de, Olcay Orak'tan boşalan başantrenörlük görevine Aziz Akkaya getirildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz başantrenörlük görevine Türkiye Ligi Şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu yaşamış ve kariyerinde A Milli Takım başantrenörlüğü görevi de bulunan, Türk kadın basketbolunun duayen hocalarından Aziz Akkaya getirilmiştir. Elazığ'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hocamıza başarılar diliyoruz” denildi.

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