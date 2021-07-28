Elazığ İl Özel İdare, Başantrenör Aziz Akkaya ile sözleşme imzaladı

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare, başantrenör Aziz Akkaya ile devam etme kararı aldı. Geçtiğimiz sezon Olcay Orak'ın istifası sonrası takımın başına getirilen Akkaya, Elazığ ekibiyle Eurocup'ta son 8'e kalma başarısı göstermişti. Konuya ilişkin olarak bordo-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon takımımıza Eurocup Women da Çeyrek Final oynatan, kariyerinde Türkiye Ligi Şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşamış ve A Milli Takım Başantrenörlüğü yapmış, Türk bayan Basketbolunun duayen hocalarından Aziz Akkaya ile devam ediyoruz. Elazığ'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Hep birlikte nice başarılara Aziz Akkaya” denildi.