Elazığ İl Özel İdare büyük avantaj yakaladı

Ligi'nde Play-Off finali devam ediyor. İlk maçı kazanan Elazığ İl Özel İdare ekibi, ikinci maçta da Bayraklı Belediyesi'ni 74-50'lik skorla mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirerek büyük avantaj elde etti.

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde oynanan ve tribünlerin tıklım tıklım olduğu maça konuk takım Bayraklı Belediyesi etkili başladı. Pota altında etkili olan İzmir ekibi, ilk periyodu 14-12 üstünlükle tamamladı. İkinci periyotta ipleri eline alan Elazığ ekibi devreye 33-30 üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte Manolya'nın üçlükleriyle farkı arttıran Elazığ ekibi, bu periyodu da 53-40 önde kapattı. Son çeyrekte iyice farkı açan Elazığ İl Özel İdare, salondan 24 sayı farkla 74-50 galip ayrılarak, final serisinde 2-0'ı yakaladı. Bordo-Beyazlı ekip, 14 Mayıs Salı günü İzmir'de oynanacak olan maçı da kazandığı takdirde, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.

Kurtuluş: “Şampiyon olacağız”

Maç sonrası İHA'ya değerlendirmelerde bulunan Elazığ ekibinin Başantrenörü Güray Kurtuluş, “İyi çalıştık ve iyi hazırlandık. Seyircimiz mükemmeldi Salı günüde kazanıp bu takımı layık olduğu yere süper lige çıkaracağız Elazığ bunu hak ediyor. Valimize, genel sekreterimize, genel başkanımıza ve bütün Elazığ halkına teşekkür ediyorum. Bizi çok iyi ağırladılar gerçekten hiç yabancılık çekmedik. Allah'ın izniyle bu takımı da Salı günü yenip şampiyon yapacağız” dedi.

Oyuncular kupayı Elazığ'a getirmek istiyor

Bordo-beyazlı ekibin takım kaptanı Aslı Sevinç ise İzmir'e avantajlı gitmelerinin güzel bir duygu olduğunu dile getirerek, “Orada bizi zor bir maç bekliyor. Onlar evinde iyi oynayan bir ekip onlarında seyircisi var. Onlarda finale çıkmışken maçı bırakmayacaklar orada da zor bir maç bekliyor bizi ama biz elimizden geleni yapıp 3-0'la bitirip kupayı hemen buraya getirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Çok emek vererek buralara geldiklerini ifade eden oyun kurucusu Deniz Boz ise, “Buraya kadar çok çalışıp çok emek verdik. Ben rakibi de kutluyorum ama bu ilin, kulübün ve oyuncuların her şeyden çok bunu hak ettiğini düşünüyorum. İnşallah İzmir'de de uzatmadan 3'ncü maçı alıp buraya şampiyonluğu getirmek istiyoruz. Burada Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gelsin vizyon gelişsin istiyoruz. Elazığ'a armağan olsun 3'ncü maçı da alıp burayı mutlu etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Nihan Demirkol 'da, “Maçlarımızın böyle olmasının sebebinin etkeni de taraftarlarımız. İnşallah orada da bir maçımızı da alıp 3'de 0'la hedefimize ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.