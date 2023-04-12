İhlas Haber Ajansı

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Elazığ İl Özel İdare için Play-Off serüveni başlıyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde Play-Off çeyrek finalleri başlıyor.


Kadınlar Basketbol Süper Ligine yükselecek ikinci takımın belirleneceği Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off mücadeleleri başlıyor. Normal sezonu yedinci sırada tamamlayan ve Play-Off oynama hakkı elde ederek BOTAŞ Gelişim'le eşleşen Elazığ İl Özel İdare ilk maçına deplasmanda çıkacak. Müsabaka 13 Nisan Perşembe günü saat 13.00'da Ankara Spor Salonunda oynanacak. Serinin ikinci maçı ise 16 Nisan Pazar günü Elazığ'da oynanacak.


Seride durumu 2'ye getiren takım Play-Off yarı finallerine katılma hakkı elde edecek.

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