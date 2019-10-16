Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı Avrupa'yı hedefliyor

ELAZIĞ (İHA) – Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare Başantrenörü Olcay Orak, spesifik bir hedeften ziyade günden güne, haftadan haftaya hedef koymak istediklerini belirterek, "Tabi ki de hedefimiz lig içerisinde iyi bir yere sahip olup, önümüzdeki sene buraya Avrupa takımlarını getirmek" dedi.

Geçtiğimiz sezon play-off şampiyonluğu ile adını süper lige yazdıran ve yaptığı önemli takviyelerle Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ses getirmeyi hedefleyen Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, hafta sonu ilk iç saha maçında Kayseri Basketbol ile karşılaşacak. Başantrenör Olcay Orak nezaretinde bu maçın hazırlıklarına kendi tesislerinde devam eden bordo-beyazlı ekipte hedef galibiyet. Çalışmalar ve takımın hedefi hakkında açıklamalarda bulunan Başantrenör Olcay Orak, "İlk hafta İzmit Belediyespor'la oynadığımız maç çok zor bir maçtı. Ligin en uzun hazırlanan takımı, iki buçuk aydan beri antrenman yapıyorlardı. Üç tane beraber turnuvamız var. Her ne kadar idman sayımız az olsa da saha içerisinde yürekli bir mücadele sergiledik. O yüzden tüm ekibimi tebrik ediyorum. Uzatmada olsa maçı kazanmak, deplasmanda yenmek bizim için çok önemliydi. Cumartesi 13.30'da Kayseri ile oynayacağız. Onlar da ligin en iyi ekiplerinden bir tanesi. Onların da bir Eurocup maçı var, oradan buraya gelecekler. 4 tane değerli Türk oyuncusu ve 4 tane de iyi yabancı oyuncusu var. İki tane kısa sporcuları var ve ters bir takım ama biz içerideki uzunlarımızın üstünlüğüyle, kısa oyuncularımızın müdafaası ile maçı burada kazanıp seriye devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Amacımız Avrupa takımlarını buraya getirmek"

Takımın Eurocup'ta oynayabilmesi için ligi ilk 8'de bitirmeleri gerektiğine dikkat çeken Başantrenör Orak, "Biz çok genç bir takımız. Çocukları yoğun bir stres altına sokup spesifik bir hedeften ziyade maçtan maça onları maça hazırlayarak günden güne, haftadan haftaya hedef koymak istiyoruz. Tabi ki de hedefimiz lig içerisinde iyi bir yere sahip olup, önümüzdeki sene buraya Avrupa takımlarını getirmek" diye konuştu.

Kaptan Nihan Demirkol: "Taraftarlarımız 6. adam"

Hazırlıklarının iyi geçtiğini dile getiren takım kaptanı Nihan Demirkol ise, "Biraz geç toplandık. Beraber az idman yaptık ama iki tane turnuvaya gittik. Bizim için çok iyi oldu. Bu zaten İzmit maçına da yansıdı. Deplasmanda çok güzel bir galibiyet aldık. Bu haftada aynı hazırlıkları sürdürüp Kayseri maçını da kazanmayı planlıyoruz. Geçen sene seyirci bizim için altıncı adamdı. Bu sene de daha fazla yanımızda olmalarını istiyoruz. Herkesi hafta sonu maçımıza bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Vaughn: "Maçı kazanmak istiyoruz"

Fenerbahçe'den transfer edilen Birleşik Amerikalı pivot Kia Vaughn ise, "Takım arkadaşlarıma İzmit Belediye maçından önce de söyledim, bizim karakterimizi ortaya koymamız lazım. O yüzden kazanmamız lazım. Sonuçta kazanan takım biz olduk. Kayseri Basketbol ile evimizde ilk maçı oynayacağımız için çok mutluyuz. Hücum ve savunma tarafına odaklanıp maçı kazanmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.