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Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, Jackie Young'u transfer etti

Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, WNBA ekibi Las Vegas Aces’ten Jackie Young’u kadrosuna kattı.

Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, WNBA ekibi Las Vegas Aces'ten Jackie Young'u kadrosuna kattı.


Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi B. Elazığ İl Özel İdare, kadrosuna takviye yaptı. Elazığ depremi sonrası iç saha maçlarına Ankara'da çıkan Bordo-beyazlı kulüp, Amerika'nın en üst düzey ligi olan WNBA'den 23 yaşındaki guard Jackie Young ile anlaşma sağladı.


1997 Amerika Indiana doğumlu olan Jackie Young, Notre Dame Koleji'nin ardından WNBA ekibi Las Vegas Aces tarafından keşfedildi ve bu takımda yıldızını parlattı. 1.83 boyundaki oyuncu, geçtiğimiz sezon WNBA'de 34 maça çıktı ve 4.5 asist, 0.4 blok ve 6.6 sayı ortalamaları tutturdu. Transfere ilişkin olarak Elazığ İl Özel İdare Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Bordo-beyazlı forma altında üstün başarılar diliyoruz” denildi.

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