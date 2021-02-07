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Elazığ İl Özel İdare kaptanıyla yolları ayırdı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare’de takım kaptanı Nihan Demirkol’la yollar ayrıldı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Elazığ İl Özel İdare'de takım kaptanı Nihan Demirkol'la yollar ayrıldı.


Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden B. Elazığ İl Özel İdare, takım kaptanı Nihan Demirkol'la yollarını ayırdı. Takımın Süper Lig'e yükselen kadrosunda yer alan ve 3 sezondur bordo-beyazlı formayı giyen 29 yaşındaki oyun kurucu, bu sezon sakatlıkların da etkisiyle fazla süre alamadı.


Kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Nihan Demirkol ile yapılan görüşmeler sonucunda yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine takımımıza katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.

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