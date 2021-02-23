Elazığ İl Özel İdare, Kristine Vitola'yı transfer etti

Elazığ İl Özel İdare, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen Letonyalı basketbolcu Kristine Vitola'yı kadrosuna kattı.

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden B. Elazığ İl Özel İdare, en son Fenerbahçe'de oynayan pivot Kristine Vitola'yı kadrosuna kattı. 2 Haziran 1991 Letonya doğumlu olan pivot oyuncusu kariyerinde birçok Avrupa ekibinin yanı sıra Galatasaray'da da forma giydi. 1.96 boyundaki oyuncu Letonya Milli Takımı'nda da görev yapıyor.

Kulüpten transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "En son Fenerbahçe'de forma giyen Letonya'lı pivot Kristine Vitola, EuroCup mücadelemiz için takımımıza katıldı" denildi.