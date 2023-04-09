Elazığ İl Özel İdare, play-offlarda

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 30. hafta maçlarıyla normal sezon sona erdi. Elazığ ekiplerinde İl Özel İdarespor sezona 7. sırada nokta koyarak play-off oynamaya hak kazandı, Elazığ Basketbol Kulübü ise sezonu 10. sırada tamamladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2022-2023 Normal Sezonu tamamlandı. 30. hafta maçlarıyla tamamlanan ligde Elazığ İl Özel İdare sezonu 7. sırada tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı. Elazığ Basketbol ise 10. oldu ve gelecek sezon yeniden TKBL'de yer almaya hak kazandı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde normal sezon Tarsus Belediyesi'nin şampiyonluğu ile sonuçlanırken, Elazığ İl Özel İdare play-off çeyrek final maçında BOTAŞ Gelişim ile eşleşti.

Ligde normal sezonu 2 ve 9. sıralar arasında tamamlayan takımlar ise play-off oynamaya hak kazandı.