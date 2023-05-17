kademe maçlarının oynanacağı grup merkezleri belli oldu. Elazığ İl Özel İdare, Sivas Grubu'nda yer aldı.

TFF, kademe maçlarının oynanacağı grup merkezlerini açıkladı. 20 takımın katılımıyla 6'şar takımlı Uşak ve Amasya gruplarında 18-21 Mayıs 2023 tarihlerinde ve 4'er takımlı Zonguldak ve Sivas gruplarında ise 19-20 Mayıs 2023 tarihlerinde olmak üzere toplam 4 grupta oynanacak. U-16 Türkiye Şampiyonası 2.kademe müsabakalarına 3 takımla katılacak olan İstanbul ilinin Zonguldak grup merkezine 2 takım, Uşak grup merkezine ise bir takımı ile katılacak. Final müsabakaları ise 2. kademede grup birincisi olan 4 takımın katılımıyla eleme usulüyle oynanacak. İkinci kademe müsabakalarına Sivas'ta çıkacak olan Elazığ İl Özel İdare'nin rakipleri ise Mersin Yenişehir İdman Yurdu, Şırnak İdman Yurdu ve Van Büyükşehir Belediye oldu.