Elazığ İl Özel İdare, Şuğranur Hatice Sönmez'i kadrosuna kattı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Elazığ İl Özel İdare, 19 yaşındaki forvet Şuğranur Hatice Sönmez'i renklerine bağladı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde boy gösteren Elazığ İl Özel İdare, transfer çalışmaları kapsamında İstanbul Üniversitesi'nden 19 yaşındaki forvet Şuğranur Hatice Sönmez'i renklerine bağladı. Geleceğe yönelik olarak düşünülen Şuğranur, 2014 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi forması giyiyordu. Geçtiğimiz sezon Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde 28 maça çıkan Şuğranur, U18 ve U16 Milli Takım formalarını da giydi. Elazığ İl Özel İdare'nin yeni sezon öncesi 1'i yabancı olmak üzere 3 transfer daha yapması bekleniyor.