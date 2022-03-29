Elazığ İl Özel İdare TKBL'ye düştü

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çankaya Üniversitesi'ne yenilen Elazığ İl Özel İdare'nin matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ne 84-51 yenilen Elazığ İl Özel İdare'nin bitime 3 hafta kala küme düşmesi matematiksel olarak garantilendi. 3 sezondur mücadele ettiği Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde iki kez Türkiye'yi Eurocup'ta temsil eden bordo-beyazlı takım, bu sezon yapılan transferlere rağmen bir türlü istediği ritmi bulamadı ve küme düşmesi kesinleşti. 23. hafta sonunda 21 mağlubiyet, 2 galibiyetle 25 puan toplayan ve son sırada yer alan Elazığ İl Özel İdare, süper ligde son 3 maçına çıktıktan sonra gelecek sezon Türkiye Kadınlar Basketbol Liginde mücadele edecek.