Elazığ İl Özel İdare, U17'de 2. kademeye yükseldi

kademe maçlarına Muş'ta çıkan Elazığ İl Özel İdare, rakiplerini geride bırakarak Türkiye'nin en iyi 20 takımı arasına adını yazdırdı.

kademe maçlarına Muş'ta çıkan Elazığ İl Özel İdare, rakiplerini geride bırakmayı başardı. İlk gün maçında Erzurumspor'a 2-1 yenilen mavi-beyazlı ekip, ikinci maçında ise Van Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi. Son maçında Bitlis Güroymakspor'u 3-1 yenen ve puanını 6'ya yükselten Elazığ İl Özel İdare, grup birincisi olarak Türkiye'nin en iyi 20 takımı arasına girmiş oldu.