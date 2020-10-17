İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ İl Özel İdare'de Orak'la yollar ayrıldı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne 4’te 0’la başlayan Birevim Elazığ İl Özel İdare’de Başantrenör Olcay Orak’la yollar ayrıldı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 4'te 0'la başlayan Birevim Elazığ İl Özel İdare'de Başantrenör Olcay Orak'la yollar ayrıldı.


Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz Başantrenör Olcay Orak'la yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşmaya vararak yollarını ayırma kararı almıştır. Birlikte çalıştığımız dönemde takımımızın başarısında büyük emekleri olan sayın Olcay Orak'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kararın hem kulübümüz hem de sayın Olcay Orak için hayırlı olmasını diliyor, hocamıza kariyerinin geri kalan kısmında başarılar diliyoruz” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.