Elazığ İl Özel İdare'den 3 transfer daha

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi, yeni sezon öncesi dış transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Bordo-Beyazlılar bu kapsamda Senegal milli basketbolcusu forvet Oumou Toure, Rus pivot Albina Razheva ve Yalova VIP'den pivot Melike Yalçınkaya'yı renklerine bağladı. Transferlere ilişkin olarak kulüpten yapılan açıklamada; “İl Özel İdare Spor Kulübümüz Kadın Basketbol takımı 2021-2022 sezonu transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon Villeneuve takımında forma giyen Senegal asıllı Fransız 1.90 uzunluğundaki forvet oyuncu Oumou Toure, geçen sezon Rusya'nın Nika takımında forma giyen Rus 1.90 uzunluğundaki pivot oyuncu Albina Razheva ve geçen sezon Yalova VIP Basketbol takımında forma giyen 1.86 uzunluğundaki pivot oyuncu Melike Yalçınkaya ile sözleşme imzalamıştır. Oyuncularımıza hoşgeldin der, 2021-2022 sezonunun şehrimiz, kulübümüz ve sporcumuz adına başarılı geçmesini dileriz” denildi.