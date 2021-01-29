Elazığ İl Özel İdare'den 4 basketbolcuya milli davet

Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı’nda forma giyen 4 oyuncu ülkelerinin milli takım kadrolarına davet edildi.
Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen 4 oyuncu ülkelerinin milli takım kadrolarına davet edildi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden B. Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı'nda ter döken 4 basketbolcu, ülkelerinin milli takım kadrolarından davet aldı. Oyun kuruculardan Kelsey Mitchell ABD, Nika Baric Slovenya, Jelena Dubljevic Karadağ ve Şuğranur Sönmez Türkiye U20 Milli Takım aday kadrosunda yer aldı.