İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elazığ İl Özel İdare'den 4 basketbolcuya milli davet

Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı’nda forma giyen 4 oyuncu ülkelerinin milli takım kadrolarına davet edildi.

Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen 4 oyuncu ülkelerinin milli takım kadrolarına davet edildi.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden B. Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı'nda ter döken 4 basketbolcu, ülkelerinin milli takım kadrolarından davet aldı. Oyun kuruculardan Kelsey Mitchell ABD, Nika Baric Slovenya, Jelena Dubljevic Karadağ ve Şuğranur Sönmez Türkiye U20 Milli Takım aday kadrosunda yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.