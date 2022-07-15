Elazığ İl Özel İdare'den 5. transfer

Elazığ İl Özel İdare Kadın Basketbol Takımı, dış transfer çalışmaları çerçevesinde Kastamonu İstiklal Yolu GSK'dan Hilal Ertaş'ı renklerine bağladı.

Yeni sezonda Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele edecek olan Elazığ İl Özel İdare, dış transferde 5. imzasını attırdı. Bordo-beyazlı ekip, Kastamonu İstiklal Yolu GSK'dan kısa forvet Hilal Ertaş'la her konuda anlaşma sağlayarak, resmi sözleşme imzaladı. Transfere ilişkin kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak Kastamonu İstiklal Yolu GSK forması giyen kısa forvet Hilal Ertaş'ı kadromuza kattık. Daha önce Hatay BŞB forması da giyen Hilal Ertaş'a takımımızda başarılar diliyoruz” denildi.