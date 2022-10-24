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Elazığ İl Özel İdare'den guard takviyesi

Elazığ İl Özel İdare, İzmit Belediyespor’dan guard Öykü Taşkın’la anlaşmaya vardı.

Elazığ İl Özel İdare, İzmit Belediyespor'dan guard Öykü Taşkın'la anlaşmaya vardı.


Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekibi Elazığ İl Özel İdare, son olarak İzmit Belediyespor forması giyen ve guard pozsiyonunda görev yapan Öykü Taşkın ile anlaşma sağladı.


Kariyerinde ASKİ, Mersin Üniversitesi, Çukurova Basketbol, OGM Orman Gençlik, Adana Basketbol ve Antalya 07 gibi takımlar da forma giyen Öykü Taşkın transferi için kulüpten yapılan açıklamada, “Bordo-beyazlı forma altında başarılı bir sezon diliyoruz” denildi.

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