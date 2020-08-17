Elazığ İl Özel İdare'nin Avrupa rakipleri belli oldu

Yeni sezonda Eurocup'ta mücadele edecek olan Elazığ İl Özel İdare'nin grubu ve rakipleri belli oldu.

Eurocup'ta 2020-2021 Sezonu kuraları çekildi. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrası D Grubu'nda yer alan olan bordo-beyazlılar, Rusya temsilcisi PBC MBA Moskova, Polonya temsilcisi KZ AZS AJP Gorzow ve Çekya ekibi KP Bang takımları ile mücadele edecek. Gruplarında 1. ve 2. sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek.