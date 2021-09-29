İhlas Haber Ajansı

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Elazığ İl Özel İdaresi çalışmalarını sürdürüyor

Elazığ İl Özel İdaresi, merkeze bağlı köylerde asfalt bakım onarım ile yol genişletme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.


Şehrin yol ağını daha konforlu bir yapıya kavuşturarak vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlaması için yol ve ulaşım çalışmalarını programlı bir şekilde sürdüren Elazığ İl Özel İdaresi, ilçelerin yanı sıra merkez köylerde de çalışmalarını devam ettiriyor. Bu kapsamda İl Özel İdaresi yol ve ulaşım hizmetleri ekipleri, Tadım-Ürünveren grup yolunda yol genişletme çalışması ve dolgu malzemesi serimi gerçekleştiriyor. Ekipler, 13 kilometre uzunluğundaki yolda çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak yolu hizmete sunmayı hedefliyor.


Öte yandan ekiplerin, Tohumlu-Sarılı grup yolunda da asfalt bakım ve onarım çalışması yürüttüğü bildirildi.

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