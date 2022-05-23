Elazığ İl Özel İdaresi Spor Kulübü kayıtlara başladı

Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü yaz spor okulları kayıtları 6 branşta başladı. Basketbol, futbol, tenis, binicilik, okçuluk ve satranç olmak üzere toplam 6 branşta faaliyet gösterecek olan Elazığ İl Özel İdaresi Spor Kulübü Yaz Spor Okulları'nda, eğitimler alanlarında uzman antrenörler tarafından verilecek.

Basketbol, futbol ve tenis eğitimlerinin İl Özel İdaresi Spor Kompleksi'nde verileceği Yaz Spor Okulları'nda, binicilik, okçuluk ve satranç branşlarının eğitimleri ise İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde verilecek. Şehit çocuklarından ücret alınmayacak olan Yaz Spor Okulları'nda, İl Özel İdaresi personellerine ise yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.

Kayıt işlemleri için İl Özel İdaresi Spor Salonu'nda irtibat ofisi kurulurken, kayıt yaptırmak isteyen aileler şahsen başvuru yaparak kayıt yaptırabilecekler. 1 ay süreyle devam edecek olan kayıt işlemlerinin ardından, Yaz Spor Okulları'nda eğitimler 20 Haziran Pazartesi günü başlayacak.