Elazığ İl Özel İdaresi yeni sulama projesini hayata geçirdi

Merkez Yazıpınar köyünde hayata geçirilen yeni sulama projesi ile sulanabilir alan 750 dekara çıkarıldı. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Sulanabilir tarım alanlarını artırmak amacıyla yeni projelerini ağırlık veren ve geçtiğimiz günlerde merkez Sarıkamış, Sakabaşı, Ortaçalı, Öksüzuşağı, Akçakale ve Yalındamlar Köyleri ile Sivrice Başkaynak ve Yedikardeşler köylerinde yeni sulama projelerini tamamlayarak hizmete açan Elazığ İl Özel İdaresi, merkez Yazıpınar köyünde de yeni sulama projesini tamamladı. Merkez Yazıpınar köyünde yeni yapılan sulama suyu projesi ile sulanabilir alan 750 dekara çıkarıldı.

Elazığ İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından merkez Yazıpınar köyünde hizmete alınan yeni sulama suyu projesi çerçevesinde bin 200 metre PVC boru 8 adet vanalı su alım rögarı yapıldı.

Proje ile merkez Yazıpınar köyünde modern sulama sistemine geçilmesi de sağlandı.