Elazığ İl Özel İdaresinden 360 tonluk sulama havuzları

İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, merkez Sinan, Avcılı ve Gedikyolu köylerinde, bin 700 metre hat yapımı, su alım rögarları ve 360 tonluk sulama havuzu yapımları devam ediyor. Elazığ İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, şehirde üretimi ve üreticileri desteklemek için birçok projenin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Elazığ İl Özel İdaresi olarak üreten bir Elazığ için tarımsal destekleme projeleri çalışmalarımız içerisinde özel bir yer almaktadır. Bir yandan üreticilerimize tohum desteği verirken bir yandan da tarım arazilerini suya kavuşturmak için sulama kanalı, sulama havuzu gibi çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Bu çalışmalar ile şehrimizde sulanabilir tarım alanlarını artırmak ve tarım ürünlerinin çeşitliliğini artırmayı hedeflemekteyiz" denildi.