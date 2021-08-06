Elazığ İl Özel İdarespor, futbolcu seçmeleri yapacak

Elazığ'da altyapıdan yetiştirdiği yetenekli futbolcularla adından övgüyle bahsettiren İl Özel İdarespor, geleceğin yıldızlarını keşfetmek amacıyla futbolcu seçmeleri gerçekleştirecek. 2004-2009 yaş aralığındaki gençlerin katılabileceği futbolcu seçmeleri 7-8 Ağustos tarihlerinde saat 17.00'de İl Özel İdare Spor Kompleksi'nde antrenör İcabi Ayyıldız refakatinde gerçekleştirilecek. Seçmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Ayyıldız, “9 yıl önce başlattığımız Gençlik Geliştirme Projemizde 9 futbolcumuzu profesyonel yaptık. Sayısız amatör sporcu yetiştirdik. Bu büyük başarıyı amatör bir takım olarak gerçekleştiren İl Özel İdarespor futbol takımı Elazığ gençliğine yatırımlarını devam ettirecek” dedi.