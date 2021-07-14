Elazığ İl Özel İdarespor'da Ahmet Doğuş Cantürk başkanlığa seçildi

Tek listeyle gidilen Elazığ İl Özel İdarespor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa Ahmet Doğuş Cantürk seçildi.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Elazığ İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleşti. Burada konuşan eski başkan Mustafa Alpay, bugüne kadar ellerinden geleni yapmanın gayreti içinde olduklarını söyledi. Alpay, "Çok sıkıntılı bir süreçte devraldığımız kulübümüze Avrupa kupasında çeyrek final oynattık. Artan iş yoğunluğu sebebiyle çok fazla efor sarf ettik ve biraz yorulduk. Görevi genel kurulda değerli dostum Ahmet Doğuş Cantürk'e devrediyorum. Onun da kulüp için elinden geleni yapacağına inanıyorum. Bizim gayemiz bir makama baş olmak değil, Elazığ için hizmet duvarına bir taş koymaktır" dedi.

Elazığ İl Özel İdarespor Başkanı Ahmet Doğuş Cantürk ise, "Mustafa Alpay başkanlığında çok önemli bir sezonu geride bıraktık. Önümüzdeki dönemde de şehrin tüm dinamikleri ile Elazığ'ı en iyi şekilde temsil etmeye gayret edeceğiz. Geçtiğimiz dönem büyük emekler sarf eden Başkan Mustafa Alpay'a çok teşekkür ediyorum. Kendisi tam bir Elazığ sevdalısıdır. Takım için elinden gelen her şeyi yaptı. Beni kırmayıp yönetimde yer aldığı için ayrıca mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Bu bir bayrak yarışı. Hep birlikte daha çok çalışarak Elazığ'ımızı daha iyi yerlere taşıyacağız. Bizlerden desteklerini esirgemeyen valimize teşekkür ederim” diye konuştu.