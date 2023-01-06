Elazığ İl Özel İdare'ye Eurocup pivotu

Amerikalı pivotu Channon Fluker'le yollarını ayıran Elazığ İl Özel İdare, bir başka Amerikalı pivot Sherise Williams'ı renklerine bağladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Elazığ İl Özel İdare, Amerikalı pivot Sherise Williams'ı kadrosuna kattı. Eurocup tecrübesi de olan 29 yaşındaki oyuncu, takımın tek yabancısı olarak kadroya dahil oldu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Kulübümüz, kariyerinde Eurocup tecrübesi de bulunan Sherise Williams ile anlaşma sağlamıştır. 1.88 boyunda ve pivot pozisyonunda görev yapan yeni transferimize bordo-beyazlı formamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.