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Elazığ il protokolünden 'BiHareketineBakarHayat' kampanyasına destek

Elazığ il protokolü ’BiHareketineBakarHayat’ kampanyasına katılarak sürücüleri emniyet kemeri takması uyarısında bulundu.

Elazığ il protokolü 'BiHareketineBakarHayat' kampanyasına katılarak sürücüleri emniyet kemeri takması uyarısında bulundu.


Vali Dr. Ömer Toraman, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarında can kurtaran emniyet kemerine dikkati çekmek için başlatılan “Bi Hareketine Bakar Hayat” kampanyasına destek verdi.


#BiHareketineBakarHayat etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolarda “Trafikte emniyet kemeri, yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli Trafik bir hareketine bakar” ifadelerini kullanılarak emniyet kemerleri takıldı.

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