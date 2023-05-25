Elazığ Jandarma Koşusu'nu Göbeklitepe Ağası kazandı

Jandarma teşkilatı adına Elazığ Hipodromu'nda düzenlenen koşuyu Ferit Yardımcı jokeyliğinde Göbeklitepe Ağası isimli safkan kazandı.

Jandarma teşkilatının Elazığ Hipodromu'nda düzenlediği koşuyu Göbeklitepe Ağası isimli safkan kazandı. 4 yaşlı Arap atların 1200 metre kum pistteki mücadelesinden, Mehmet Ali Çeçan'ın sahibi, Mehmet Ügür'ün de yetiştiricisi olduğu Göbeklitepe Ağası jokeyi Ferit Yardımcı ile galip ayrıldı. Mehmet Ali Subay tarafından antrene edilen 4 yaşındaki kır at, 15. startında 5. galibiyetini elde etti.

12 safkanın katıldığı yarışı, starttan 4 boy geç çıkan Harput Ateşi, ikinci sırada tamamlarken, Bitirim Seda üçüncü, Korkutan dördüncü, Muhtar Hat da beşinci oldu.