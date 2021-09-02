Elazığ jandarmadan KADES eğitimi

Elazığ'da jandarma ekipleri 50 kadına, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında eğitim verdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri KADES bilgilendirmelerine devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, 50 kadına KADES uygulaması hakkında bilgilendirme eğitimi verildi. Ekipler aynı zamanda kadınların yoğunlukta olduğu yerlerde, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında da bilgi veridi. Covid-19 tedbirlerine uygun bir şekilde bilgilendirme yapılırken, 46 kadının cep telefonuna KADES uygulaması indirildi.

Öte yandan tanıtıcı broşürler dağıtılırken, daha fazla kadının yardım alabilmesi muhtarlıklarda afişler asıldı.